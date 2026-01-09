Eli Iserbyt annuncia il ritiro per problemi all' arteria iliaca | tutti i precedenti

Eli Iserbyt ha annunciato il ritiro dalla carriera ciclistica a causa di problemi all'arteria iliaca. La decisione arriva inaspettatamente, dopo aver dedicato anni di impegno e passione al ciclocross. La sua scelta segna la fine di un percorso importante nel panorama sportivo, lasciando un ricordo di dedizione e talento. Un momento di riflessione per l’atleta e i suoi sostenitori, che lo hanno seguito con entusiasmo nel corso degli anni.

Roma, 9 gennaio 2026 - Qualche settimana fa, caldeggiato anche da papà Adrie, la star della disciplina Mathieu Van Der Poel aveva fatto intuire che quella in corso potrebbe essere la sua ultima stagione nel ciclocross, a maggior ragione se il Mondiale di Hulst dovesse andare a segno: poi c'è chi come Eli Iserbyt è costretto a dire addio allo sport del cuore subito, e non senza dispiacere. Il ritiro di Iserbyt e i precedenti problemi di ciclisti per l'arteria iliaca. In realtà, finora il belga in stagione non si era ancora visto, ponendo così fin dall'inizio dell'inverno dei dubbi sulla sua condizione fisica: dubbi diventati poi una certezza tramite un post affidato al proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eli Iserbyt annuncia il ritiro per problemi all'arteria iliaca: tutti i precedenti Leggi anche: Eli Iserbyt in lacrime, si ritira dopo diverse operazioni: “Non posso andare in bici nemmeno per svago” Leggi anche: Eli Roth annuncia il cast di Ice Cream Man: "L'idea che ho coltivato per 20 anni prende vita" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'addio straziante di Eli Iserbyt che si ritira a 28 anni: Non posso più andare in bici, né da professionista né da amatore; Ciclocross, Eli Iserbyt si ritira a 28 anni: Dal punto di vista medico, non sarebbe responsabile correre in bici; Eli Iserbyt si ritira per problemi di salute: “I medici mi sconsigliano di praticare ciclismo”; ISERBYT SI RITIRA A 28 ANNI: «DAL PUNTO DI VISTA MEDICO, PER ME NON È PIÙ CONSIGLIABILE ANDARE IN BICI». Eli Iserbyt annuncia il ritiro per problemi all'arteria iliaca: tutti i precedenti - Il belga, star del ciclocross, appende la bici al chiodo per l'endofibrosi dell'arteria iliaca: un problema in crescita e che, tra gli altri, ha colpito anche Aru, Jungels, Vos e Ferrand- msn.com

