Elezioni il Pd avvia i confronti nei circoli

Il Partito Democratico ha avviato un processo di confronto interno ed esterno, coinvolgendo i propri circoli, le forze di maggioranza e le realtà economiche e sociali locali. L’obiettivo è raccogliere contributi e condividere idee per definire un percorso comune in vista delle prossime elezioni. Questa fase rappresenta un momento di ascolto e dialogo, volto a rafforzare l’unità e la coerenza del partito e delle sue proposte future.

"Il Partito Democratico avvierà nei prossimi giorni un confronto con la propria base nei circoli, con i partiti di maggioranza e ascolto delle forze economiche e sociali del territorio, per costruire insieme un percorso condiviso che guardi al futuro". Lo si legge in una nota del Pd di Cervia, che dà così il via a una nuova fase dopo le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli. Il delicato compito del confronto sarà anche quello di individuare il nome di un candidato sindaco di centrosinistra per il prossimo mandato. Per quanto riguarda i tempi, le dimissioni di Missiroli saranno definitive il 25 gennaio, considerando che sono state presentate formalmente il 5: per 20 giorni infatti il primo cittadino ha la facoltà di ritirarle.

