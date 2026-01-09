Elephant Brain al Druso | Scrivere canzoni è un modo per resistere

Questa sera, gli Elephant Brain si esibiranno al Druso di Ranica, presentando il loro nuovo album «Almeno per ora». Un lavoro che esplora un diverso modo di percepire il tempo, offrendo ascolti riflessivi e autentici. La serata rappresenta un’occasione per scoprire la loro musica e il loro approccio sincero alla scrittura, che si configura come un gesto di resistenza e di ricerca personale.

ELEPHANT BRAIN - VENERDI 09 GENNAIO ELEPHANT BRAIN + Gattotoro In concerto al Druso di Bergamo “Almeno Per Ora” Club Tour Ingresso 15,00 euro Preparati ad essere travolto da un’esplosione di energia pura! rockon.it

ASTRO CLUB presenta: – live Sabato 10 gennaio 2026 Astro Club Via Giacomo Puccini 141, Fontanafredda (PN) Gli Elephant Brain arrivano all’Astro Club con il loro alternative rock che mescola punk ed emo, diretto e carico di em - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.