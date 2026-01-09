Elephant Brain al Druso | Scrivere canzoni è un modo per resistere
Questa sera, gli Elephant Brain si esibiranno al Druso di Ranica, presentando il loro nuovo album «Almeno per ora». Un lavoro che esplora un diverso modo di percepire il tempo, offrendo ascolti riflessivi e autentici. La serata rappresenta un’occasione per scoprire la loro musica e il loro approccio sincero alla scrittura, che si configura come un gesto di resistenza e di ricerca personale.
Gli Elephant Brain faranno tappa questa sera al locale di Ranica. Protagonista della serata il nuovo album «Almeno per ora» dedicato a un nuovo modo di scoprire il tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Elephant Brain (Foto di Matteo Bosonetto)
