Educazione Civica e il nodo delle 33 ore CNDDU | il Diritto diventi il fondamento culturale e concettuale dell’intero impianto e non solo una soluzione tampone

Il CNDDU invita il Ministro Valditara a rendere stabile l’insegnamento dell’Educazione Civica, assegnandolo ai docenti di Diritto. L’obiettivo è integrare questa disciplina come elemento fondamentale della cultura scolastica, superando soluzioni temporanee e garantendo una formazione costituzionale efficace e uniforme, in linea con l’importanza del diritto come pilastro della società.

Che cos’è l’educazione civica: 3 attività per insegnarla al meglio - 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” nella scuola primaria e secondaria stabilisce come ... savethechildren.it

L’attribuzione delle ore di Educazione Civica continua a sollevare dubbi interpretativi nelle scuole, soprattutto alla luce delle nuove Linee guida introdotte dal D.M. n. 183 del 7 settembre 2024. In particolare, in diversi istituti del secondo ciclo si … x.com

TRUMP, IL VENEZUELA E LA SCUOLA Come fare educazione civica a scuola quando i grandi del mondo fanno i bulli in mille modi Si potrebbe, ad esempio, riflettere su quanto accaduto e su altri casi simili, cercare di capire perché queste cose accadono, s - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.