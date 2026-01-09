Educazione Civica e il nodo delle 33 ore CNDDU | il Diritto diventi il fondamento culturale e concettuale dell’intero impianto e non solo una soluzione tampone

Il CNDDU invita il Ministro Valditara a rendere stabile l’insegnamento dell’Educazione Civica, assegnandolo ai docenti di Diritto. L’obiettivo è integrare questa disciplina come elemento fondamentale della cultura scolastica, superando soluzioni temporanee e garantendo una formazione costituzionale efficace e uniforme, in linea con l’importanza del diritto come pilastro della società.

Il CNDDU chiede al Ministro Valditara di rendere strutturale l'assegnazione dell'Educazione Civica ai docenti di Diritto, superando la logica delle soluzioni tampone per garantire una formazione costituzionale solida e omogenea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

