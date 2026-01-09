Edoardo Bove vicinissimo al Watford | Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Bove si avvicina al trasferimento al Watford, con un accordo ormai definito secondo Fabrizio Romano. L’operazione rappresenta un importante passo per il centrocampista, che potrebbe presto cambiare club. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa e le implicazioni per il futuro di Bove e del Watford.

Edoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Le ultime Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. Il centrocampista ha infatti deciso di rescindere il proprio accordo con la Roma, ponendo fine alla sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

edoardo bove vicinissimo al watford fabrizio romano svela a sorpresa l8217accordo tutti gli aggiornamenti

© Calcionews24.com - Edoardo Bove vicinissimo al Watford: Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Mercato Inter, sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo, tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Mlacic Inter, Fabrizio Romano svela il piano di Ausilio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Roma - Bove vicino alla risoluzione e al ritorno in campo all'estero: Watford in pole....

edoardo bove vicinissimo watfordEdoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Le ultime - Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. calcionews24.com

edoardo bove vicinissimo watfordBove, vicina la risoluzione con la Roma. Giocherà con un defibrillatore, cerca un club in Inghilterra e Olanda - La fiamma arde ancora, Edoardo Bove vuole tornare in campo dopo quel maledetto 1° dicembre 2024 quando ha quasi perso la vita. ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.