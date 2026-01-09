Edoardo Bove vicinissimo al Watford | Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti
Edoardo Bove si avvicina al trasferimento al Watford, con un accordo ormai definito secondo Fabrizio Romano. L’operazione rappresenta un importante passo per il centrocampista, che potrebbe presto cambiare club. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa e le implicazioni per il futuro di Bove e del Watford.
Edoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l'accordo! Le ultime Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. Il centrocampista ha infatti deciso di rescindere il proprio accordo con la Roma, ponendo fine alla sua .
Calciomercato Roma - Bove vicino alla risoluzione e al ritorno in campo all'estero: Watford in pole....
Edoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Le ultime - Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. calcionews24.com
Bove, vicina la risoluzione con la Roma. Giocherà con un defibrillatore, cerca un club in Inghilterra e Olanda - La fiamma arde ancora, Edoardo Bove vuole tornare in campo dopo quel maledetto 1° dicembre 2024 quando ha quasi perso la vita. ilmessaggero.it
Edoardo Bove è il nome caldo di gennaio Svincolato e a parametro zero, il classe 2002 è conteso tra Inghilterra, Grecia e Turchia. Watford in pole, ma sul tavolo ci sono ingaggi importanti e coppe europee. Ora tocca a lui scegliere il rilancio giusto. #Calc - facebook.com facebook
Edoardo Bove, vittima di un arresto cardiaco nel 2014, può ora cercare una squadra all'estero. La legge italiana gli impedisce di scendere di nuovo in campo in Serie A avendo dovuto affidarsi a un defibrillatore sottocutaneo #Bove #Premier x.com
