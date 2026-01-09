Edoardo Bove si avvicina al trasferimento al Watford, con un accordo ormai definito secondo Fabrizio Romano. L’operazione rappresenta un importante passo per il centrocampista, che potrebbe presto cambiare club. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa e le implicazioni per il futuro di Bove e del Watford.

Edoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Le ultime Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. Il centrocampista ha infatti deciso di rescindere il proprio accordo con la Roma, ponendo fine alla sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Edoardo Bove vicinissimo al Watford: Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Roma - Bove vicino alla risoluzione e al ritorno in campo all'estero: Watford in pole....

