Edoardo Bove il calciatore della Fiorentina crollato durante una partita in procinto di firmare per il Watford
Edoardo Bove, calciatore italiano della Fiorentina, ha avuto un episodio di svenimento durante una partita nel dicembre 2024. Ora, a distanza di un anno, si avvicina una possibile firma con il Watford. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti sul suo recupero e sulla sua futura carriera.
2026-01-09 17:05:00 Il web è in trepidazione: Edoardo Bove calciatore italiano che ha avuto uno svenimento mentre gioca nel dicembre 2024, è vicino a giocare di nuovo. Secondo i rapporti Fabrizio Romano Bove è vicino alla firma per la WatfordModifica dopo essersi separato dal Roma quindi firmerebbe gratuitamente per la squadra inglese, che attualmente è nel campionato la seconda divisione inglese. Bove, centrocampista 23enne e nazionale U21 con l’Italia, è crollato mentre difendeva la maglia della squadra. Fiorentina -in prestito dalla Roma- in una partita contro Inter. Al 17? Bove crolla e va in arresto cardiopolmonare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Edoardo Bove vicinissimo al Watford: Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia
Edoardo Bove tratta la rescissione con la Roma: tornerà a giocare a calcio, lo farà all’estero; Bove tratta la risoluzione con la Roma: piace in Inghilterra, potrebbe ripartire dal Watford; Bove torna a giocare: prima la rescissone con la Roma, poi la Premier; Bove, risoluzione del contratto con la Roma: il centrocampista è pronto a tornare in campo con il defibrillatore.
Roma, Edoardo Bove volta pagina: prima la rescissione, poi il Watford - In casa Roma sta per terminare ufficialmente l'esperienza di Edoardo Bove: il centrocampista è vicinissimo ad approdare al Watford. msn.com
Edoardo Bove torna in campo un anno dopo il malore: trovato l’accordo con il Watford - Il ritorno all'attività agonistica di Edoardo Bove rappresenta una delle notizie più significative del panorama calcistico internazionale all'inizio del 2026. thesocialpost.it
Bove in Premier League. Romano: "Ha rescisso con la Roma e va al Watford" - Come riporta Fabrizio Romano, l'ex centrocampista della Fiorentina - firenzeviola.it
Ipotesi #Watford per Edoardo #Bove: tutti gli svincolati #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Edoardo Bove torna a giocare Dopo aver rescisso il suo contratto con la Roma, il giocatore è a un passo dall'accettare l'offerta del Watford, come riporta Fabrizio Romano A distanza di oltre un anno da quel terribile 1° dicembre 2024, Bove è pronto a rito - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.