Edoardo Bove il calciatore della Fiorentina crollato durante una partita in procinto di firmare per il Watford

Edoardo Bove, calciatore italiano della Fiorentina, ha avuto un episodio di svenimento durante una partita nel dicembre 2024. Ora, a distanza di un anno, si avvicina una possibile firma con il Watford. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti sul suo recupero e sulla sua futura carriera.

2026-01-09 17:05:00 Il web è in trepidazione: Edoardo Bove calciatore italiano che ha avuto uno svenimento mentre gioca nel dicembre 2024, è vicino a giocare di nuovo. Secondo i rapporti Fabrizio Romano Bove è vicino alla firma per la WatfordModifica dopo essersi separato dal Roma quindi firmerebbe gratuitamente per la squadra inglese, che attualmente è nel campionato la seconda divisione inglese. Bove, centrocampista 23enne e nazionale U21 con l’Italia, è crollato mentre difendeva la maglia della squadra. Fiorentina -in prestito dalla Roma- in una partita contro Inter. Al 17? Bove crolla e va in arresto cardiopolmonare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

