Editoria | Meloni ' Governo segue vicenda Gedi salvaguardare occupazione'

Il governo ha preso provvedimenti immediati in merito alla situazione di Gedi, convocando i vertici e il Cdr delle testate coinvolte. L’obiettivo è tutelare l’occupazione e garantire la continuità dell’informazione, intervenendo tempestivamente per affrontare le preoccupazioni del settore. La vicenda resta sotto attenzione, con impegni a salvaguardare il lavoro e la stabilità del gruppo editoriale.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Su Gedi il Governo si è mosso tempestivamente. Voi sapete che il sottosegretario Barachini ha convocato i vertici di Gedi, il Cdr delle delle testate del gruppo. Ovviamente anche l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa, ha parlato anche con Thodoris Kyriakou, cioè l'imprenditore greco che sarebbe in trattativa per l'acquisto del gruppo. Abbiamo ribadito a tutti fondamentalmente l'importanza per noi della difesa dei livelli occupazionali. Allo stato non c'è nulla di deciso, ma peraltro continuiamo a seguire la vicenda". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Meloni, 'Governo segue vicenda Gedi, salvaguardare occupazione' Leggi anche: Editoria: Piccolotti, 'governo riferisca in Parlamento su vicenda Gedi' Leggi anche: Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Editoria: Meloni, 'Governo segue vicenda Gedi, salvaguardare occupazione' - Voi sapete che il sottosegretario Barachini ha convocato i vertici di Gedi, il Cdr delle delle testate del gruppo. lanuovasardegna.it

