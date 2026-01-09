Edgar Canet odissea alla Dakar 2026 | senza ruota posteriore arriva al traguardo sul metallo

Durante la Dakar 2026, Edgar Canet ha affrontato una sfida insolita, completando la quinta tappa senza ruota posteriore. Nonostante le difficoltà, è arrivato al traguardo, dimostrando tenacia e determinazione. La sua esperienza rappresenta un esempio di resistenza nelle prove estreme di questa competizione.

