Edgar Canet odissea alla Dakar 2026 | senza ruota posteriore arriva al traguardo sul metallo
Durante la Dakar 2026, Edgar Canet ha affrontato una sfida insolita, completando la quinta tappa senza ruota posteriore. Nonostante le difficoltà, è arrivato al traguardo, dimostrando tenacia e determinazione. La sua esperienza rappresenta un esempio di resistenza nelle prove estreme di questa competizione.
Edgar Canet ha percorso chilometri solo con il cerchio nella quinta tappa della Dakar, accumulando oltre 10 ore di penalità. In palio c'era la sua volontà di tagliare il traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
