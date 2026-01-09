Economia sicurezza fronte internazionale | i punti chiave di Giorgia Meloni per il 2026

Il 9 gennaio 2026, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato le priorità per il 2026, affrontando temi quali economia, sicurezza e questioni internazionali. Durante la sua conferenza stampa di inizio anno, ha risposto alle domande dei giornalisti, delineando le strategie e le sfide principali per il governo nei prossimi mesi. Un momento di confronto che ha messo in evidenza le linee guida per il futuro prossimo.

Roma 9 gennaio 2026 – Dalle crisi internazionali all'economia, dalle questioni interne alla maggioranza alle riforme: fuoco di fila di domande per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che per quasi tre ore venerdì mattina ha risposto ai giornalisti nella consueta conferenza stampa di fine anno, ormai diventata "di inizio anno", come ha sottolineato lei stessa. Crescita e sicurezza i focus del 2026 secondo la premier, che tra le varie cose è stata sollecitata anche sui suoi rapporti con il Colle e su un suo possibile futuro proprio al Quirinale. "Mi basta e mi appassiona quello che sto facendo.

La premier torna di fronte ai giornalisti, tanti i motivi di affanno. L’economia cresce poco e anche la sicurezza è un disastro - facebook.com facebook

Titoli che spaziano tra geopolitica, sicurezza, ambiente, economia globale e diplomazia: strumenti per comprendere un mondo in trasformazione attraverso analisi chiare, narrazioni avvincenti e prospettive accessibili a tutti x.com

