Economia siciliana resilienti | credito depositi e consumi sopra la media nazionale

L'economia siciliana si distingue per una certa resilienza, con indicatori di credito, depositi e consumi superiori alla media nazionale. In un contesto di crescita moderata e sfide globali, la regione mostra segnali di stabilità e di una ripresa più robusta rispetto ad altre aree del Paese, confermando un andamento positivo e una maggiore capacità di resistenza alle turbolenze economiche.

