Economia siciliana resilienti | credito depositi e consumi sopra la media nazionale

Da messinatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'economia siciliana si distingue per una certa resilienza, con indicatori di credito, depositi e consumi superiori alla media nazionale. In un contesto di crescita moderata e sfide globali, la regione mostra segnali di stabilità e di una ripresa più robusta rispetto ad altre aree del Paese, confermando un andamento positivo e una maggiore capacità di resistenza alle turbolenze economiche.

In un quadro nazionale caratterizzato da una crescita economica modesta e sotto pressione per i venti globali, la Sicilia e il Mezzogiorno mostrano segnali di dinamismo più evidenti rispetto ad altre aree del Paese. Secondo il rapporto dell’Associazione bancaria italiana (ABI) sul mercato del. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

