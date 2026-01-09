Ecco quando si vota L’annuncio di Giorgia Meloni in conferenza stampa | la data dei referendum

Nella conferenza stampa di inizio anno, il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha annunciato le date dei prossimi referendum. L’intervento ha fornito chiarimenti su un calendario politico ricco di appuntamenti importanti, in un clima di attesa e di confronto tra le forze politiche. Di seguito, le informazioni sulle date ufficiali e sul contesto che le circonda.

La conferenza stampa di inizio anno del presidente del consiglio Giorgia Meloni si è svolta in un clima denso di attese e di interrogativi, segnato da settimane di confronto politico acceso e da un’agenda istituzionale che si annuncia complessa. Davanti ai giornalisti, la premier ha tracciato un bilancio dell’azione di governo e ha guardato ai mesi a venire con un tono che ha alternato fermezza e cautela, consapevole delle tensioni che attraversano sia la maggioranza sia il dibattito pubblico. >> “La verità sulla sua uscita”. Pubblico incredulo, il generale Garofano fuori da Quarto Grado, cosa c’è dietro Nel corso dell’incontro, Meloni ha toccato diversi temi di attualità, soffermandosi sulla necessità di garantire stabilità e continuità all’azione dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

