Ecco come hanno trascorso le ultime vacanze la cantante e l' ex Premier canadese insieme al mare per dare il benvenuto al 2026

Katy Perry e Justin Trudeau hanno trascorso insieme alcuni giorni al mare per accogliere il 2026. Attraverso le immagini condivise sui social, si è visto un momento di relax che ha sancito l'inizio dell’anno in modo tranquillo e riservato. Questa breve vacanza ha rappresentato un’occasione per staccare dalla routine e godersi un momento di serenità prima di riprendere le attività quotidiane.

È stato un inizio di 2026 all'insegna del relax per Katy Perry e Justin Trudeau. La cantante e l'ex Premier canadese hanno trascorso qualche giorno di vacanza al mare, come raccontano due foto condivise da lei su Instagram. Non si sa dove Katy Perry e Justin Trudeau siano andati in vacanza perché la cantante ha riassunto il recente periodo festivo in un carosello di immagini con tutti i momenti più importanti delle festività, senza lasciar trapelare indicazioni precise sulla fuga d'amore con il compagno.

