Eccellenza Sansovini | Il Fabriano si è rinnovato Sangiustese attesa da una gara insidiosa

Il Fabriano si prepara alla sfida contro la Sangiustese, un match che si preannuncia difficile. Dopo un periodo di allenamenti intensi, la squadra ha introdotto alcuni rinforzi sul mercato, rendendo l’incontro ancora più interessante. La partita rappresenta un’opportunità per testare le recenti novità e mantenere alta la concentrazione in vista di un impegno importante.

"Nei giorni scorsi abbiamo caricato gli allenamenti e adesso ci stiamo preparando per la gara a Fabriano che presenterà delle novità essendosi rinforzata sul mercato". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, è concentrato sulla prossima gara e sul ritorno in campo dopo la lunga sosta per le festività natalizie. È un periodo segnato dal mercato con diverse società protagoniste di alcune operazioni. "Noi siamo fermi: abbiamo preso tempo fa Paolucci e Cichella, adesso – dice il tecnico – ha rescisso Strupsceki. Valuteremmo l'occasione per un giocatore che ci faccia compiere un salto di qualità significativo, uno che faccia la differenza.

