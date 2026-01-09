Eav dalla Regione rilanciano | Serve un cambio di passo
EAV, insieme alla Regione, sottolinea la necessità di un nuovo approccio per migliorare i servizi di trasporto. Il governatore Roberto Fico evidenzia come un cambiamento sia fondamentale per affrontare le criticità attuali e garantire un servizio più efficiente e sostenibile. L'obiettivo è definire strategie più efficaci, rispondendo alle esigenze dei cittadini e alle sfide del settore.
«Non c'è dubbio che il punto specifico e principale è che ci vuole un cambio di passo», incalza il governatore Roberto Fico. Si riferisce alla governance. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
