È vietato avere questi gatti si rischiano multe fino a 1500 euro | scatta il divieto in Olanda ecco le razze fuori legge e il motivo

A partire dal primo gennaio 2026, nei Paesi Bassi è vietato possedere nuove esemplari delle razze Scottish Fold e Sphynx. Questa decisione nasce da motivazioni legate al benessere animale, con sanzioni che possono arrivare fino a 1500 euro. La misura mira a tutelare gli animali da pratiche considerate dannose, limitando l'acquisto di queste razze e promuovendo una maggiore consapevolezza sulla loro cura.

Dal primo gennaio 2026 nei Paesi Bassi non è più consentito possedere nuovi gatti Scottish Fold o Sphynx. Il governo olandese ha introdotto il divieto con l’obiettivo di fermare la diffusione di razze considerate geneticamente problematiche e potenzialmente dannose per la salute degli animali, anche se molto apprezzate dal pubblico per il loro aspetto distintivo. Il provvedimento riguarda i gatti con le orecchie piegate, come gli Scottish Fold, e quelli privi di pelo, come gli Sphynx. Secondo le autorità olandesi, le caratteristiche che rendono queste razze riconoscibili e ricercate sono d irettamente collegate a patologie che compromettono il loro benessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Dal 1 gennaio è vietato avere un gatto Scottish Fold e Sphynx, non sapete quanta sofferenza nascondano quei musetti": l'annuncio del governo olandese - Hanno conquistato i social con le loro piccole orecchie piegate o la pelle nuda e vellutata, sono diventati simboli di stile e status, spesso esibiti anche da celebrità internazionali.

