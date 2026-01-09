È stato trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio del capotreno

Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo nel luogo dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 gennaio. Durante l’operazione è stato rinvenuto un coltello nei pressi della scena del crimine, elemento che potrebbe contribuire alle indagini in corso. La vicenda resta sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, la polizia scientifica ha svolto un nuovo sopralluogo nel luogo in cui è stato ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni assassinato nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio. Durante il sopralluogo, è stato individuato un coltello con il metal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio

Leggi anche: Capotreno ucciso, trovato un coltello vicino al luogo del delitto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. Era stato fermato più volte con coltelli; Capotreno ucciso a Bologna, il killer Marin Jelenic era stato espulso per uno screzio sul treno; Spaccia droga in auto, blitz degli agenti in casa: trovati 200 grammi di hashish; Viareggio: 53enne trovato con un coltello da caccia in strada.

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello: indagini sull'arma del delitto - Omicidio del capotreno a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell’aggressione, autopsia e indagini chiariscono la dinamica del delitto. notizie.it