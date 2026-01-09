È stato trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio del capotreno
Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo nel luogo dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 gennaio. Durante l’operazione è stato rinvenuto un coltello nei pressi della scena del crimine, elemento che potrebbe contribuire alle indagini in corso. La vicenda resta sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine.
Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, la polizia scientifica ha svolto un nuovo sopralluogo nel luogo in cui è stato ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni assassinato nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio. Durante il sopralluogo, è stato individuato un coltello con il metal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidio
Leggi anche: Capotreno ucciso, trovato un coltello vicino al luogo del delitto
Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. Era stato fermato più volte con coltelli; Capotreno ucciso a Bologna, il killer Marin Jelenic era stato espulso per uno screzio sul treno; Spaccia droga in auto, blitz degli agenti in casa: trovati 200 grammi di hashish; Viareggio: 53enne trovato con un coltello da caccia in strada.
Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello: indagini sull'arma del delitto - Omicidio del capotreno a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell’aggressione, autopsia e indagini chiariscono la dinamica del delitto. notizie.it
Capotreno ucciso, trovato un coltello vicino al luogo del delitto - Intanto emergono i primi risultati dell'autopsia: Ambrosio colpito alle spalle. tgcom24.mediaset.it
È stato trovato in possesso di 95 grammi di hashish suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio - facebook.com facebook
| Per #Timber ci sono stati contatti proficui, la #Lazio entra in corsa per un calciatore corteggiato da tanti club (anche italiani). Ma il fatto che non sia stato trovato un accordo significa che ci sono possibilità di inserimento, situazione da seguire. — @AlfredoPe x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.