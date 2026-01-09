È online l' avviso per l’assegnazione degli appartamenti di Cairoli59
È disponibile online l’avviso per l’assegnazione degli appartamenti di Cairoli59. Fino al 15 febbraio è possibile presentare domanda per accedere a questa iniziativa che mira a offrire un’abitazione e uno spazio di condivisione per le persone interessate a costruire relazioni autentiche e sentirsi parte di una comunità.
Fino al 15 febbraio è possibile presentare domanda per richiedere l’assegnazione di uno degli appartamenti di Cairoli59, un progetto che non vuole solo offrire una risposta concreta al bisogno abitativo, ma anche uno spazio in cui le persone possano costruire relazioni autentiche e sentirsi parte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Lecco, inaugurato Cairoli59: otto appartamenti a prezzo fisso per giovani, studenti e anziani
Leggi anche: Online l’avviso per la concessione in uso del laghetto di Modena est
È online l’avviso pubblico rivolto ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, invitati a partecipare alla raccolta di materiale per raccontare e celebrare le attività, i risultati e i protagonisti dello sport locale - facebook.com facebook
“LABIRINTO” È IL TEMA DELL’11^ EDIZIONE DI AMABILI CONFINI: ONLINE AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.