È online l' avviso per l’assegnazione degli appartamenti di Cairoli59

È disponibile online l’avviso per l’assegnazione degli appartamenti di Cairoli59. Fino al 15 febbraio è possibile presentare domanda per accedere a questa iniziativa che mira a offrire un’abitazione e uno spazio di condivisione per le persone interessate a costruire relazioni autentiche e sentirsi parte di una comunità.

