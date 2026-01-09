È morto Salvatore Tirinnocchi decano dell’avvocatura penalistica agrigentina

È venuto a mancare Salvatore Tirinnocchi, figura storica dell’avvocatura penalistica di Agrigento. La Camera penale della città esprime il proprio cordoglio ricordandolo come un professionista competente, corretto e attento alle relazioni umane. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’intera comunità legale locale.

L'avvocatura agrigentina piange la scomparsa dell'avvocato Salvatore Tirinnocchi. A darne notizia, con parole di profondo cordoglio, è la Camera penale di Agrigento che lo ricorda come un professionista preparato e corretto, sempre attento alla dimensione umana e ai rapporti di colleganza.

