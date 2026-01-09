È morto l' imprenditore Egidio Lorenzoni storico patron del Maglificio Liliana

È scomparso a 82 anni Egidio Lorenzoni, fondatore e figura di rilievo del Maglificio Liliana di Montichiari. Fondata nel 1969, l’azienda è cresciuta nel tempo, diventando una realtà importante nel settore tessile con oltre 30 dipendenti. La sua operosità e dedizione hanno contribuito allo sviluppo dell’impresa, lasciando un segno significativo nel panorama locale.

È morto a 82 anni l'imprenditore Egidio Lorenzoni, storico patron del Maglificio Liliana di Montichiari, fondato nel 1969 e oggi impresa milionaria con più di 30 addetti. "Con la scomparsa di Egidio Lorenzoni – si legge in una nota diffusa dall'azienda – il mondo della maglieria perde una figura.

