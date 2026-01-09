È morto il Guappo Fatale una polmonite Pesaro dice addio a un personaggio unico

A Pesaro si piange la perdita del Guappo, figura conosciuta e stimata in città. Scomparso a causa di una polmonite, il suo ricordo rimarrà vivo tra amici e conoscenti. Persona che aveva fatto parte di molte occasioni sociali, il suo nome rappresenta un pezzo importante della storia locale. Pesaro si congeda da un personaggio che ha lasciato un’impronta significativa nel tessuto sociale della comunità.

E' morto il Guappo. E' morto l'invitato speciale di tutte le feste e di tutti i buffet della città. Da quelli per la bella società a quelli un po' più popolari. Per tutti era il Guappo, per altri il Baffo, ma all'anagrafe risultava come Franco Raffaelli, aveva 82 anni, e abitava in via Grado nella villetta che aveva comprato qualche anno fa. Lascia una sorella e il ricordo che hanno tutti i pesaresi di questa figura che in sella alla sua bici lasciava il Porto per attraversare tutta Pesaro con il suo inconfondibile giubbotto. E' morto, il Guappo, ieri mattina nel reparto di medicina del San Salvatore al termine di una malattia, una grave polmonite, che sembrava avesse mollato la presa.

