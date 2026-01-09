E il commercialista ammette | Denunciare al Garante il furto dei dati? Non l' ho fatto

Un recente episodio evidenzia come alcune figure professionali, anche esperte in materia di privacy, possano non rispettare le normative sulla segnalazione dei data breach. In questo caso, un commercialista ha ammesso di non aver denunciato il furto di dati al Garante, preferendo informare la Procura. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla conformità alle norme di tutela dei dati personali e sulle conseguenze di eventuali negligenze.

"Dovevo avvisare il Garante che mi hanno rubato 910 gigabyte di dati? Ho avvisato la Procura". La leggerezza con cui il superconsulente di Report Giangaetano Bellavia ammette al Fatto quotidiano di aver violato una normativa stringente in materia di privacy che non poteva non conoscere - e che prevede l'obbligo di denuncia del data breach entro 72 ore - suona come un clamoroso assist a chi (come l'ex premier Matteo Renzi ma non solo) ha intenzione di fargli causa per la vicenda dei dieci milioni di file "ad alta sensibilità" sottratti dal 18 giugno al 25 settembre 2024 dalla sua ex collaboratrice Valentina Varisco, rinviata a giudizio a Milano per "accesso abusivo al sistema informatico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

