E i campi rom? L' avvertimento di Meloni sulla famgilia del bosco

L’avvertimento di Meloni sulla famiglia del bosco riaccende l’attenzione sulla presenza di insediamenti informali. La vicenda, riguardante una famiglia che viveva in un casolare nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, resta aperta. La questione solleva interrogativi su legalità, sicurezza e politiche di gestione degli insediamenti rurali. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione e le eventuali implicazioni.

La vicenda della famiglia del bosco, che viveva in un casolare nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, non è ancora chiusa. Per arrivare a una conclusione che metta i minori nelle condizioni di riunirsi con i genitori, però, serve ancora molto lavoro. Nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sulla vicenda chiedendo "chiarezza e non ideologia" in una questione che ha coinvolto una coppia anglo-australiana e i loro tre figli piccoli. "Io penso che quando si tolgono dei bambini ai loro genitori si debba avere la certezza che quei bambini stiano meglio rispetto a come si trovavano prima.

