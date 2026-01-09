È già tardi per una vita senza video brevi abbiamo ormai i neuroni marciti
Oggi i video brevi sono diventati parte integrante della nostra quotidianità, influenzando il modo in cui comunichiamo e percepiamo il mondo. La loro presenza è ormai inevitabile, e ignorarli significa perdere un elemento chiave della comunicazione moderna. Questo fenomeno, descritto anche dalla stampa internazionale, riflette come le nuove abitudini digitali stiano modificando le nostre interazioni, rendendo difficile tornare indietro e pensare a un passato senza contenuti di breve durata.
E se sfasciassi il telefono e non lo facessi aggiustare mai? Era l’irresistibile ipotesi con cui iniziava, un mese fa, un articolo del New Yorker che ci siamo tutti passati annuendo, un po’ come tossici degli anni Ottanta che si passano il biglietto da visita di Muccioli tra una pera e l’altra. «Diventerei un golfista provetto? Uno di quei padri che fanno puzzle da mille pezzi coi figli? Il regista di film ambiziosi che catturano lo Zeitgeist? O almeno leggerei più romanzi difficili?» erano le conseguenze che l’autore dell’articolo, Jay Caspian Kang, ipotizzava per la sua vita senza cellulare, senza app, senza giochini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
