È già tardi per una vita senza video brevi abbiamo ormai i neuroni marciti

Oggi i video brevi sono diventati parte integrante della nostra quotidianità, influenzando il modo in cui comunichiamo e percepiamo il mondo. La loro presenza è ormai inevitabile, e ignorarli significa perdere un elemento chiave della comunicazione moderna. Questo fenomeno, descritto anche dalla stampa internazionale, riflette come le nuove abitudini digitali stiano modificando le nostre interazioni, rendendo difficile tornare indietro e pensare a un passato senza contenuti di breve durata.

