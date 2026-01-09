È duello Napoli-Inter per Dodò della Fiorentina

Il mercato invernale accende la scena calcistica con un possibile scambio tra Napoli e Inter per Dodò, terzino brasiliano della Fiorentina. Le trattative e le voci di mercato continuano a susseguirsi, alimentando il dibattito tra le due società. In questo contesto, si prospetta un duello che potrebbe influenzare le strategie di tutte le parti coinvolte.

Il terzino brasiliano nel mirino del club partenopeo. Si infiamma il mercato invernale e le voci di possibili trattative continuano a tenere banco in casa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

