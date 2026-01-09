È duello Napoli-Inter per Dodò della Fiorentina

Il mercato invernale accende la scena calcistica con un possibile scambio tra Napoli e Inter per Dodò, terzino brasiliano della Fiorentina. Le trattative e le voci di mercato continuano a susseguirsi, alimentando il dibattito tra le due società. In questo contesto, si prospetta un duello che potrebbe influenzare le strategie di tutte le parti coinvolte.

Duello a distanza Napoli-Inter, il botta e risposta tra Conte e Marotta - Le parole del tecnico azzurro e del numero uno del club lombardo che riaccendono la sfida tra le due squadre che stanno dominando il campionato italiano nelle ultime stagioni ... napolitoday.it

Napoli-Inter, nuovo duello. Marotta risponde a Conte - L’attacco del tecnico sugli arbitri: "Da quando se n’è parlato è successo di tutto". ilgiorno.it

Schira: “L’Inter ha La Rosa migliore del campionato, il Napoli ha l’allenatore più bravo. Il Napoli senza infortunati se la gioca alla pari con l’Inter, oggi però c’è questa situazione di emergenza. Per me se il Napoli non perde a Milano il duello tra Inter e Napoli ci x.com

Inter-Napoli, duello scudetto: Chivu cerca la fuga, Conte punta su Hojlund che quando vede nerazzurro... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.