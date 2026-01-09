Dopo 76 giorni senza gol, Paulo Dybala cerca di tornare alla rete con la maglia della Roma contro il Sassuolo. La partita rappresenta un’occasione per l’attaccante argentino di superare un momento difficile e contribuire al risultato della squadra. La sua presenza in campo sarà importante per la Roma, che spera in una ripresa delle prestazioni offensive di Dybala.

Paulo Dybala è pronto a tentare di interrompere il suo lungo digiuno offensivo, che dura ormai da ben 76 giorni. Il suo ultimo gol in Serie A risale proprio contro il Sassuolo il 26 ottobre 2025, e sabato, contro lo stesso avversario, la Roma spera di vedere finalmente la “Joya” tornare a segnare. Il digiuno del talento argentino sta diventando importante, considerando che Dybala è stato sempre il faro offensivo della squadra, ma quest’anno non riesce ancora a trovare continuità. In un momento delicato per la Roma, che fatica a segnare, il numero 21 giallorosso è chiamato a risollevare la squadra, nonostante le difficoltà fisiche e la mancanza ancora di un rinnovo contrattuale in vista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala, 76 giorni senza gol: la Roma si affida alla Joya contro il Sassuolo

