Duskfade mostra il nuovo gameplay trailer | il ritorno dei platform 3D stile PS2

Duskfade, il recente action platform 3D di Weird Beluga Studio e Fireshine Games, presenta un nuovo trailer di gameplay che evidenzia combattimenti dinamici, ambientazioni suggestive e un confronto con un boss. Il titolo richiama lo stile dei platform degli anni 2000, offrendo un’esperienza che combina nostalgia e innovazione nel genere.

Duskfade, il nuovo action platform 3D sviluppato da Weird Beluga Studio e pubblicato da Fireshine Games, è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo trailer di gameplay che mette in evidenza combattimenti frenetici, ambientazioni suggestive e un intenso scontro contro un boss. Il titolo si presenta come una vera lettera d'amore ai platform 3D dell'era PlayStation 2, un periodo che ha segnato profondamente l'identità della console Sony con avventure colorate, narrative e cariche di personalità. Ispirazioni dichiarate ai grandi classici del passato. Duskfade prende ispirazione diretta da alcuni dei nomi più iconici del genere, fondendo design old school e tecnologia moderna.

