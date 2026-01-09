Duomo chiuso per sacrilegio | trafugate le ostie dal Tabernacolo la decisione del parroco
Il furto delle Ostie consacrate dal Tabernacolo ha portato alla chiusura del Duomo, una decisione del parroco per tutelare il luogo di culto e la comunità. Questo episodio rappresenta un grave atto di sacrilegio, che ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra i fedeli e le autorità religiose. La vicenda evidenzia l’importanza di preservare i simboli sacri e la serenità dei luoghi di preghiera.
Un grave sacrilegio ferisce il cuore della comunità: dopo il furto delle Ostie consacrate, il parroco chiude il Duomo. Un momento di dolore che ci invita a una corale preghiera di riparazione per onorare il Signore. A prendere la drastica decisione è stato il parroco don Piero Albanesi: dopo diversi furti che si sono susseguiti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
