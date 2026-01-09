Duomo chiuso per sacrilegio | trafugate le ostie dal Tabernacolo la decisione del parroco

Il furto delle Ostie consacrate dal Tabernacolo ha portato alla chiusura del Duomo, una decisione del parroco per tutelare il luogo di culto e la comunità. Questo episodio rappresenta un grave atto di sacrilegio, che ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra i fedeli e le autorità religiose. La vicenda evidenzia l’importanza di preservare i simboli sacri e la serenità dei luoghi di preghiera.

Furto sacrilego, il vescovo Vaccari: “Duomo chiuso? Sconfitta per tutti” - Il caso scuote i fedeli: “Un atto vandalico che colpisce la comunità: l’umanità è ormai allo ... msn.com

Duomo di Carrara da ieri chiuso a visitatori e fedeli: è la decisione del parroco, don Albanesi, per i troppi furti che la chiesa ha subito. Riaprirà il 10 gennaio per una messa, poi non è chiaro cosa accadrà. - facebook.com facebook

Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha chiuso l’anno giubilare dedicato alla speranza con un Rito in Duomo nella serata di domenica 28 dicembre. x.com

