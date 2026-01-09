Due in corsa per bere Latte Maremma.

Latte Maremma, simbolo storico della provincia di Grosseto per oltre sessantacinque anni, si trova ora di fronte a una difficile fase. Con un debito di venti milioni di euro e circa trecento creditori, l’azienda si trova a dover affrontare una procedura di liquidazione. Questa situazione apre un nuovo capitolo per la storica realtà locale, evidenziando le sfide economiche che caratterizzano il settore agricolo e lattiero-caseario.

Venti milioni di debiti e circa 300 creditori. Si chiude così la storia di successo di una delle aziende che per sessantacinque anni ha identificato la provincia di Grosseto: la Latte Maremma. I cartoni di quel latte (e tutti i suoi derivati) sono stati negli scaffali di tutti i supermercati della Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Umbria. Da due anni, comunque, lo storico impianto di trasformazione di via Scansanese, è stato gestito dal gruppo Granarolo, che ha preso in affitto il ramo d’azienda attraverso la controllata ’Maremma 1961 Srl’. Dopo aver verificato l’impossibilità di arrivare a un risanamento attraverso una composizione negoziata per saldare i debiti coi numerosi creditori, la società è arrivata alla conclusione che la strada migliore fosse quella del concordato semplificato con vendita unitaria del complesso aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

