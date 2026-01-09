Due cani seviziati e uccisi in parco a Cagliari

Nel parco di Molentargius a Cagliari, le videocamere del Corpo forestale hanno catturato immagini che mostrano episodi di violenza nei confronti di due cani, vittime di sevizie e uccisione. Questi eventi, registrati in un'area solitamente dedicata alla natura e alla tranquillità, evidenziano il grave problema del maltrattamento animale e la necessità di interventi mirati per tutelare gli animali e prevenire simili episodi.

Nel parco di Molentargius a Cagliari, alcune video-trappole installate dal Corpo forestale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive hanno invece documentato scene di inaudita violenza ai danni di cagnolini indifesi. Le immagini riprese mostrerebbero due cuccioli brutalmente seviziati: uno legato per il collo, scaraventato ripetutamente e poi colpito con un grosso sasso mentre agonizzava; l’altro impiccato a una trave e lasciato morire. I filmati non chiarirebbero in modo definitivo il momento del decesso, ma nella stessa area sarebbero stati rinvenuti altri cani morti, elemento che aggrava ulteriormente un quadro già drammatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Due cani seviziati e uccisi in parco a Cagliari Leggi anche: Sara Turetta (Save the dogs): "In Romania un milione di cani uccisi per strada, ma noi abbiamo i canili lager" Leggi anche: Area cani al parco ’D’Acquisto’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Orrore a Molentargius, impicca e massacra alcuni cagnolini: incastrato dalle video-trappole; Cagnolini seviziati e uccisi a Cagliari, 'chi sa parli'. Cagnolini seviziati e uccisi a Cagliari, 'chi sa parli' - trappole installate dal Corpo forestale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive hanno documentato scene di inaudita violenza ai danni di ca ... ansa.it

Sant'Ilario d'Enza (RE) CONDIVISIONI GRADITE! Thor torna in adozione! Questo bellissimo cane pastore ha solamente 8 mesi, è un cane molto buono, bravo con altri cani, capace di andare a passeggio senza tirare al guinzaglio, interagisce con ent - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.