Droghe | in Italia milioni di consumatori

In Italia, più di 3,5 milioni di persone hanno utilizzato sostanze stupefacenti nell’ultimo anno. L’Emilia-Romagna si distingue come regione con un consumo tra i più elevati, soprattutto tra i giovani, confermando una tendenza diffusa e preoccupante a livello nazionale. Un’analisi attenta di questi dati contribuisce a comprendere meglio la portata del fenomeno e le possibili strategie di intervento.

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nell'ultimo anno e l'Emilia-Romagna si conferma stabilmente tra le regioni con i consumi più alti sopra la media nazionale, in particolare tra i giovani. È da questi numeri che nasce l'urgenza di parlare di. Alcol e droghe, l'emergenza silenziosa: 5 milioni a rischio dipendenze, un giovane su 4 assume stupefacenti. Droghe sintetiche, in Italia 79 nuove sostanze psicoattive. LA DROGA CIRCOLA SEMPRE PIÙ TRA I MINORENNI; Aumentano le dipendenze tra i ragazzi veneti: quasi un milione quelli più vulnerabili; Emergenza droghe tra i giovani: oltre 900mila ragazzi a rischio. Emergenza droghe tra i giovani: oltre 900mila ragazzi a rischio - A Padova Mondo Libero dalla Droga promuove prevenzione e informazione.

Rapporto Ue sulla droga. Cannabis sempre più potente e diffusa. In tutto 17,8 milioni di consumatori. È lei la droga più usata in Europa - Il picco dei consumi di cannabis in Francia, dove la usano 4 adulti su dieci. quotidianosanita.it

Droga. La cannabis la “sostanza” più diffusa in Italia e in Europa. Da noi la usano 3,5 milioni di persone - Ma è l’alcol la sostanza più diffusa, mentre aumentano l’uso di psicofarmaci e il ... quotidianosanita.it

Grazie a Decreto Milleproroghe in Italia continueranno test su animali per droghe e trapianti di organi tra specie, mentre fondi per modelli sostitutivi sono pari a zero! Per #LAV grave scelta non basata su evidenze scientifiche. Ne parla @fanpage x.com

Droghe/ Il Parlamento francese vuole tenere aperte le uniche due sale di consumazione del Paese, perché i risultati sono positivi: meno overdose e meno costi sanitari. In Italia l’unico luogo che ci si avvicinava è stato chiuso. *** «Alcune mattine nella stazio - facebook.com facebook

