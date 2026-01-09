Droga nella stalla usata come alloggio di fortuna | arrestato un 35enne

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, durante un controllo mirato alla prevenzione di reati legati agli stupefacenti. L’intervento è avvenuto in una stalla utilizzata come alloggio di fortuna, dove è stata trovata droga nascosta. L’arresto si inserisce in un’azione continua di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

FIRENZE – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 35enne di origine tunisina, senza fissa dimora, nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L'operazione ha avuto luogo nel primo pomeriggio, nell'area dell'ippodromo Le Mulina"dove i militari, a seguito di una perquisizione eseguita all'interno di una stalla adibita ad alloggio di fortuna, hanno rinvenuto nella disponibilità dell'uomo circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in più dosi e in parte conservata in un panetto, oltre a materiale per il confezionamento.

