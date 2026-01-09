Droga fuori da scuola la stretta Accordo Comune–Prefettura Agente anti-spaccio al Makallé

Il Comune e la Prefettura hanno avviato un accordo per intensificare i controlli contro lo spaccio di droga nelle zone prossime alle scuole, in particolare nell’area di via Makallé. Un agente della Polizia locale sarà impiegato per monitorare e contrastare eventuali attività illecite, garantendo maggiore sicurezza per studenti e cittadini. Questa misura mira a rafforzare la prevenzione e la tutela del territorio, mantenendo un ambiente più sicuro e controllato.

Un agente della Polizia locale vigilerà sullo spaccio di droga nelle aree 'sensibili' in prossimità del polo scolastico di via Makallé. Lo prevede un recente accordo tra Comune e Prefettura di Reggio per contrastare episodi di microcriminalità e devianza giovanile nel più grande plesso della provincia, con una popolazione scolastica di circa 4.600 ragazzi, che frequentano ogni giorno gli istituti Nobili, Bus Pascal, Secchi e Matilde di Canossa. L'iniziativa si inserisce nel programma nazionale 'Scuole Sicure', finanziato da un fondo dedicato del ministero dell'Interno. L'obiettivo del progetto è in particolare "garantire un presidio costante nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, intensificando i controlli nelle aree più esposte e favorendo un rapporto diretto tra Polizia Locale, scuole e famiglie".

