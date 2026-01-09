Dritto e Rovescio Donzelli irride Majorino | Non ce la fate neppure in Italia

Nel dibattito politico e internazionale, le recenti vicende in Venezuela e le tensioni in Italia e Europa offrono spunti di riflessione. A “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si analizzano le implicazioni delle novità venezuelane e il possibile ruolo dell’Italia nel contesto globale del 2026. Un approfondimento sobrio e puntuale per comprendere le sfide e le prospettive attuali.

Quale futuro per il Venezuela, ora che l'ex-presidente Maduro è stato deposto, catturato dall'esercito USA e incarcerato a New York in attesa di processo? E quale sarà il ruolo dell'Italia e dell'Europa di fronte a questo punto di svolta che ha aperto il 2026? Se ne discute a "Dritto e Rovescio", programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. In studio c'è Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico, che attacca subito il premier italiano: "Giorgia Meloni ha fatto una dichiarazione ridicola, ha detto che l'azione di Trump in Venezuela è stata legittima difesa, ma stiamo scherzando?! Siamo di fronte al fatto che il governo italiano è continuamente spalmato sulle posizioni di Trump e non lavora per un'azione comune dell'Europa.

