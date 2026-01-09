Dove vedere Inter-Napoli streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A

Domenica alle 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si svolgerà il match tra Inter e Napoli, valido per la 20ª giornata di Serie A. Per seguire la partita in streaming gratuito o in diretta TV, è possibile consultare le piattaforme ufficiali e i canali autorizzati, che trasmettono l’incontro in modo legale e affidabile. Ecco le informazioni utili per non perdere questa sfida di calcio.

Domenica sera alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano si disputerà il match Inter-Napoli, valevole per la 20.a giornata (1.a del girone di ritorno) del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e terzo posto con 42 e 38 punti.

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Napoli big match della ventesima giornata di Serie A: le info su formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Stati d’animo opposti in casa Napoli e Inter a pochi giorni dal big match del Meazza della 20esima giornata di Serie A. msn.com

