Dove l' umano germoglia | mostra personale di Leopoldo Innocenti

9 gen 2026

Galleria d'Arte La Fonderia è lieta di presentare la mostra personale di Leopoldo Innocenti "Dove l’umano germoglia", un’esplorazione pittorica che indaga le radici più profonde dell’essere umano. La mostra presenta una selezione di opere che riflettono il processo di trasformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

