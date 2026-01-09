Dove l' umano germoglia | mostra personale di Leopoldo Innocenti
Galleria d'Arte La Fonderia è lieta di presentare la mostra personale di Leopoldo Innocenti "Dove l’umano germoglia", un’esplorazione pittorica che indaga le radici più profonde dell’essere umano. La mostra presenta una selezione di opere che riflettono il processo di trasformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Il verde è dappertutto. Nella Genesi il terzo giorno Jahvè fa germogliare le erbe e le piante sulla Terra, e il mondo diventa verde. Po crea il verde Eden, il giardino abitato dai nostri progenitori. Ma Adamo ed Eva lo perdono e gli umani abiteranno Nod la città r - facebook.com facebook
