Dovbyk o Ferguson al posto di Lucca? A Conte piacciono gli scarti di Gasperini

Nel contesto del calciomercato, si parla di possibili sostituzioni per Marco Lucca. Dovbyk o Ferguson potrebbero essere le scelte di Antonio Conte, che dimostra interesse per gli attaccanti considerati scarti di Gasperini. Una dinamica che riflette le strategie di mercato e le preferenze dell’allenatore, in un panorama calcistico in continuo movimento.

Buttali via. Artem Dovbyk, Evan Ferguson. Uno dei due al posto di Lucca. Nel metaverso del calciomercato ecco una sottotrama curiosa: ad Antonio Conte pare piacciano gli scarti di Gasperini. I centravanti superflui, evidentemente troppo sostanziosi per le voluttà del tecnico della Roma. Per cui – è la voce al momento ricorrente – se davvero Lucca dovesse andare al Benfica, il Napoli potrebbe pescare nel cestino giallorosso.. @Napoli, se parte Lucca si guarda in casa Roma per l’eventuale sostituto: non solo Dovbyk, piace anche Ferguson qualora i giallorossi dovessero decidere di risolvere il prestito dal Brighton https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

