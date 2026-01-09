Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine difficile vada via dalla Roma a gennaio

Artem Dovbyk sarà fuori dal campo per almeno due mesi a causa di un infortunio al tendine subito durante la partita contro il Lecce. La sua assenza rappresenta una sfida per la Roma, considerando le difficoltà di un eventuale trasferimento a gennaio. L’attaccante ucraino continuerà il percorso di recupero, sperando di tornare in campo nel più breve tempo possibile.

Artem Dovbyk contro il Lecce ha subito un infortunio al tendine, che lo terrà lontano dal campo per un bel po’. Si complicano dunque i piani di mercato intorno all’attaccante ucraino, che non ha soddisfatto da quando arrivò alla Roma nell’estate 2024 dopo essere stato capocannoniere in Liga. Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio dell’ex Girona con Lorenzo Lucca del Napoli. Come riportato da Matteo Moretto su X: Artem Dovbyk sarà out per infortunio per circa due mesi. Si complica un suo possibile addio dalla Roma nel corso del mese di gennaio. Artem Dovbyk sarà out per infortunio per circa due mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio Leggi anche: Dovbyk salta Roma-Napoli per lesione del tendine del retto femorale Leggi anche: Infortunio Dovbyk: svelato l’esito degli esami dell’attaccante! È a rischio per Juve Roma? Ecco quanto dovrà stare fuori e le sue condizioni ufficiali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dovbyk si infortuna di nuovo e complica il mercato della Roma, che vuole sempre almeno un attaccante; Roma, Dovbyk infortunato: le condizioni dell'attaccante giallorosso; Roma, Ferguson-Dovbyk: c'è posto per uno; Roma, stop Dovbyk: salterà il Sassuolo. Ecco la data del possibile ritorno in campo. Roma, Dovbyk torna al gol ma si ferma ancora: fuori in lacrime contro il Lecce - Pomeriggio dolceamaro per Dovbyk: prima torna a segnare, poi è costretto al cambio Ancora sfortunato Artem Dovbyk, perfino in una partita che lo ha visto tornare al gol dopo più di due mesi. gianlucadimarzio.com

