Doppio sciopero confermato | i treni garantiti tra Como e Milano

Doppio sciopero confermato tra venerdì 9 e lunedì 12 gennaio in Lombardia, interessando i collegamenti ferroviari tra Como e Milano. Durante questo periodo, alcuni treni potrebbero essere cancellati o subire variazioni, influenzando i viaggi nella zona. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti per evitare disagi.

Un altro avvio di settimana in salita per chi utilizza il treno nel Comasco. Tra venerdì 9 e lunedì 12 gennaio, la Lombardia sarà attraversata da due scioperi ferroviari ravvicinati, destinati a pesare anche sui collegamenti da e per Como e la sua provincia, già spesso messi alla prova da ritardi. Le agitazioni sindacali arrivano a pochi giorni dal tragico omicidio di un capotreno, avvenuto il 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.

