Dopo Squizzato in arrivo le partenze di altri due protagonisti della promozione del Pescara

Dopo la cessione di Squizzato, il mercato del Pescara si prepara a ufficializzare le partenze di altri due giocatori chiave della promozione in Serie B guidata da Silvio Baldini. La finestra di gennaio 2026 si apre con importanti cambiamenti per la rosa, segnando un momento di rinnovamento e riflessione per il club abruzzese.

Gennaio 2026 in casa Pescara in sede di mercato si è aperto con una cessione di un titolare, a far da prologo agli imminenti addii di altri due grandi protagonisti della promozione in Serie B targata Silvio Baldini. Il primo a fare la valigia è stato Niccolò Squizzato, ceduto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

