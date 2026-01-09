Dopo Squizzato in arrivo le partenze di altri due protagonisti della promozione del Pescara
Dopo la cessione di Squizzato, il mercato del Pescara si prepara a ufficializzare le partenze di altri due giocatori chiave della promozione in Serie B guidata da Silvio Baldini. La finestra di gennaio 2026 si apre con importanti cambiamenti per la rosa, segnando un momento di rinnovamento e riflessione per il club abruzzese.
Gennaio 2026 in casa Pescara in sede di mercato si è aperto con una cessione di un titolare, a far da prologo agli imminenti addii di altri due grandi protagonisti della promozione in Serie B targata Silvio Baldini. Il primo a fare la valigia è stato Niccolò Squizzato, ceduto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dopo Squizzato, in arrivo le partenze di altri due protagonisti della promozione del Pescara - Gennaio 2026 in casa Pescara in sede di mercato si è aperto con una cessione di un titolare, a far da prologo agli imminenti addii di altri due grandi protagonisti della promozione in Serie B targata ...
Nicolò Squizzato dopo 3 stagioni con il Pescara si è trasferito a titolo definitivo alla Virtus Entella. Sul proprio profilo Instagram il centrocampista con un bel messaggio ci ha tenuto a salutare la città, il club e i tifosi instagram.com/p/DTK4VFwDNXu/… x.com
Riepilogo MERCATO alle ore 11 di giovedì 8 gennaio 2026 PESCARA Acquisti: - Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella), Matteo Milan (prestito, Sorrento via Giugliano) https://www.pescarasport24.it/news/286195617286/milan-rientra-a-pescara - facebook.com facebook
