Dopo lo sfregio di Natale completato il restauro dei leoni di San Zeno
Il restauro dei leoni in marmo della Basilica di San Zeno si è completato con successo nella serata dell’8 gennaio. I lavori hanno restituito ai monumenti il loro aspetto originario, dopo i danni causati da un atto di vandalismo avvenuto prima di Natale. Ora i leoni, simboli storici e artistici della basilica, sono stati restaurati e tornano a custodire silenziosi il patrimonio culturale della città.
Si sono conclusi nella serata di ieri, 8 gennaio, i lavori di restauro che hanno restituito l'antico splendore ai leoni in marmo della Basilica di San Zeno, i silenziosi guardiani romanici che dalla vigilia di Natale portavano i segni di un atto di vandalismo. L'intervento è stato condotto con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Verona, lo sfregio dei pro Hamas alla basilica di San Zeno
Leggi anche: Identificato il vandalo dei leoni di San Zeno a Verona: è un estremista di sinistra e attivista pro-Pal
