Dopo lo sfregio di Natale completato il restauro dei leoni di San Zeno

Il restauro dei leoni in marmo della Basilica di San Zeno si è completato con successo nella serata dell’8 gennaio. I lavori hanno restituito ai monumenti il loro aspetto originario, dopo i danni causati da un atto di vandalismo avvenuto prima di Natale. Ora i leoni, simboli storici e artistici della basilica, sono stati restaurati e tornano a custodire silenziosi il patrimonio culturale della città.

"Sfregio dopo la finale" Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso è furiosa: cos'è successo davvero >> https://buff.ly/Ym0jvDA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.