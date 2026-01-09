Dopo l’alluvione siamo risorti

Dal gennaio 1995, Steve Elettro System opera a Molinella, offrendo soluzioni per sicurezza e automazione civile e industriale. Fondata da giovani imprenditori, la nostra azienda si è rinnovata nel tempo, rispondendo alle esigenze dei clienti con professionalità e competenza. La nostra storia è fatta di perseveranza e crescita, anche dopo eventi difficili come l’alluvione, mantenendo sempre un forte impegno nell’affidabilità e nella qualità dei servizi.

Steve Elettro System è una realtà che nasce nel gennaio 1995 a Molinella, da un progetto di giovani imprenditori, con l'obiettivo di soddisfare tutte le esigenze in materia di sicurezza e automazione, sia civile che industriale. L'esperienza acquisita durante gli studi teorici in istituti tecnici di Bologna, seguita da una specializzazione pratica pluriennale nel settore dell' automazione industriale, ha portato a fondare l'azienda e proporsi come 'specialista' del settore. "A distanza di un anno – ha spiegato Roberto Carlini – ovvero nel gennaio del 1996, abbiamo avuto necessità di espanderci, trasferendo la sede a Conselice, in provincia di Ravenna, dove abbiamo continuato la nostra attività assumendo nuovi tecnici e fornendo loro una continua e costante formazione professionale".

