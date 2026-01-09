Dopo la truffa del carabiniere quella del finto dipendente comunale per svaligiare le case

A Villa Castelli si registra una nuova forma di truffa, più articolata rispetto alla classica

VILLA CASTELLI - Non la solita truffa del "finto carabiniere". Ma una tecnica molto più sofisticata quella utilizzata a Villa Castelli, per raggirare i cittadini e infiltrarsi nelle loro case. La nuova strategia criminale venuta a galla nei giorni scorsi, vede i malviventi spacciarsi per dipendenti comunali. I malviventi attirano i residenti in Municipio con false convocazioni, per poi derubare le abitazioni incustodite

