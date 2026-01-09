Dopo il film di Zalone gli italiani cercano il Cammino di Santiago | +600% su Google

Dopo il successo del film di Checco Zalone, l’interesse degli italiani per il Cammino di Santiago è aumentato significativamente, con una crescita del 600% nelle ricerche su Google. Questa tendenza riflette un crescente desiderio di scoperta e di esperienza personale, portando molti a considerare il pellegrinaggio come un percorso di approfondimento e di riscoperta interiore. Un fenomeno che evidenzia come la cultura pop possa influenzare le scelte di viaggio e di vita.

Checco Zalone e il suo Buen Camino stanno generando un effetto senza precedenti sull’interesse degli italiani per il Cammino di Santiago di Compostela. I dati di Google Trends certificano un’impennata straordinaria delle ricerche sul celebre percorso spagnolo, trasformando il successo cinematografico in un fenomeno culturale che sta spingendo migliaia di persone a informarsi su uno dei cammini più affascinanti d’Europa. Il film, uscito nelle sale il 25 dicembre, ha già superato i 60 milioni di euro di incassi in soli 15 giorni di programmazione, attirando quasi 7,5 milioni di spettatori. Ma l’impatto di Buen Camino va ben oltre i numeri del botteghino: sta cambiando concretamente i comportamenti e gli interessi degli italiani. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Dopo il film di Zalone, gli italiani cercano il Cammino di Santiago: +600% su Google Leggi anche: Il Cammino di Santiago francese nel film di Zalone: “Abbiamo girato in ordine cronologico facendo veramente le tappe” Leggi anche: Buen camino, il trailer del nuovo film di Checco Zalone nei panni di un miliardario eccentrico che per trovare la figlia scomparsa fa il Cammino di Santiago - VIDEO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office; Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano; Zalone, Buen Camino è il film più costoso del 2025; Buen Camino, il cast del film di Checco Zalone. FOTO. Effetto Zalone sul Cammino di Santiago, boom di ricerche in Italia - I dati di Google Trends mostrano un'impennata di interesse per il percorso al centro della trama del film Checco Zalone e il suo 'Buen Camino' fanno esplodere l'interesse degli italiani per il Cammino ... adnkronos.com

