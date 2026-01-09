Donna uccisa da un agente Ice a Minneapolis | parla la moglie

A Minneapolis si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto un agente ICE e una donna locale, portando alla sua morte. La notizia ha suscitato forte preoccupazione e discussioni sulla sicurezza e le procedure delle forze dell’ordine. La moglie della vittima ha espresso il suo dolore, mentre l’intera comunità riflette sull’accaduto e sulle implicazioni di questa tragedia.

Minneapolis è sotto shock dopo un incontro mortale tra un agente federale dell'ICE e una donna del posto, un incidente che ha scatenato l'indignazione in tutta l'America. La vittima, Renee Nicole Good, 37 anni, era una poetessa, madre e residente a Minneapolis, la cui morte improvvisa ha lasciato amici, vicini e familiari con il cuore spezzato. La tragedia si è consumata la mattina del 7 gennaio 2026, nella zona sud di Minneapolis, durante un'operazione federale sull'immigrazione. Le riprese video mostrano un SUV bordeaux circondato da agenti dell'ICE all'incrocio tra la 34ª strada e Portland Avenue.

Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. Mamdani: “Disumani” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. tg24.sky.it

Donna uccisa dall’ICE, scontri a Minneapolis. FBI toglie le indagini alle autorità locali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna uccisa dall’ICE, scontri a Minneapolis. tg24.sky.it

La donna uccisa dall'Ice a Minneapolis si chiamava Renee Nicole Good e aveva 37 anni

IN "GOOD" WE TRUST. "Minneapolis, la donna uccisa da un agente dell’ICE si chiamava Renee Nicole Good, 37 anni. Sul suo profilo Instagram è scritto: “Poeta e scrittrice, moglie e mamma”. Lascia 3 figli". (ultimoranet. X 8 gennaio). #blob ore 20 Rai3 x.com

Donna uccisa dall’ICE a Minneapolis, rivolta dei dem: ondata di proteste e agenti fuori dalle città Le versioni della politica - https://www.ilriformista.it/donna-uccisa-dallice-a-minneapolis-rivolta-dei-dem-ondata-di-proteste-e-agenti-fuori-dalle-citta-495336/ - facebook.com facebook

