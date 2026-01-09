Donate le calze della Befana agli ospiti della Residenza anziani del Foro Boario

Anap Confartigianato Forlì e Ancos aps, il comitato di Forlì, collaborano nuovamente per un gesto di solidarietà. Questa volta, si invita a donare le calze della Befana agli ospiti della Residenza anziani del Foro Boario, contribuendo a portare un sorriso durante le festività. Un’iniziativa semplice ma significativa, che riflette l’attenzione e il supporto verso le persone più fragili della comunità.

Anap Confartigianato Forlì e Ancos aps comitato di Forlì ancora assieme per un’iniziativa di solidarietà. I volontari delle due realtà hanno omaggiato giovedì gli ospiti della Casa Residenza Anziani Foro Boario, gestita dalla Cooperativa Cad di Forlì, con le tradizionali calze della Befana. Come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Ultras in Pediatria, donate calze della Befana per i più piccoli Leggi anche: Solidarietà, i maestri artigiani portano le calze della Befana ai piccoli ricoverati di Cona Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Epifania anche a Villa dei Fiori; La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi; Una calza da record, e a Peccioli brillano le 11Lune d’Inverno; Nocera Inferiore, doppia visita della Befana a Villa dei Fiori. Ultras in Pediatria, donate calze della Befana per i più piccoli - Un gesto semplice ma carico di significato, che ha regalato sorrisi, leggerezza e un momento di serenità ai piccoli pazienti a Nocera Inferiore ... salernotoday.it

Terni, la polizia e I Pagliacci donano cento calze della Befana alla neuropsichiatria infantile e al Baobab - A distribuirle ai bimbi del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Usl Umbria e ai bambini e ... ilmessaggero.it

A Orvieto la calza della Befana si riempie di solidarietà - A Orvieto la calza della Befana fa il pieno di solidarietà. orvietosi.it

Calze fatte a mano per 80 bambini donate dall’imprenditore Todisco https://ebx.sh/grDC8t - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.