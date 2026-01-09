Donald Trump | Non ho mai preso i farmaci contro l’obesità ma forse dovrei

Recentemente si parla sempre più di farmaci a base di GLP-1, anche in Italia, grazie a star che li hanno usati per perdere peso. Tuttavia, sorgono dubbi sui rischi a lungo termine, sugli effetti collaterali e sull’impatto sulla cultura del body positivity. Donald Trump ha dichiarato di non aver mai assunto tali farmaci, ma si interroga se potrebbe averne bisogno. La questione rimane aperta, tra benefici e incertezze.

Di farmaci a base di GLP-1 si parla tanto, ora anche in Italia. Star che hanno iniziato ad assumerli perdendo molto peso, dubbi sulla sopravvivenza dell'idea di body positivity, rischi a lungo termine ancora sconosciuti e primi effetti collaterali noti che preoccupano. C'è chi ne magnifica l'uso, come Oprah Winfrey in una recente intervista a People, e chi invece dice di non averli mai provati, come Donald Trump. Il presidente degli Stati uniti ha spesso parlato pubblicamente, fantasticando, di amici e collaboratori che assumono quello che lui chiama "il farmaco per i grassi" senza mai dire se lui stesso abbia assunto uno dei popolari farmaci contro l'obesità.

Trump, la bilancia è il nemico: "Dovrei prendere farmaci per dimagrire" - Donald Trump fa i conti con la bilancia e non esclude di 'convertirsi' all'uso di farmaci antidiabete per dimagrire. adnkronos.com

Trump va preso sul serio quando dice di volere la Groenlandia - Danimarca - Secondo la premier danese, il presidente Usa Donald Trump va preso sul serio quando dice di voler prendere il controllo della Groenlandia, ma l'isola - msn.com

Donald Trump starebbe valutando un piano per pagare gli abitanti della Groenlandia e spingerli a separarsi dalla Danimarca per unirsi agli Stati Uniti. L'ultima mossa che fa discutere - facebook.com facebook

Dopo il Venezuela gli obiettivi americani si allargano. Alla Groenlandia e non solo. Donald Trump fa sul serio: saltano gli equilibri, il diritto internazionale si sgretola e si apre una nuova fase della politica mondiale. Il nuovo numero de L'Espresso in edicola x.com

