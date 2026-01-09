Donald Trump non grazierà Diddy anche dopo aver ricevuto la sua supplica scritta a mano

Nella prima settimana del 2026, si conferma ancora una volta la tendenza di Donald Trump a conservare risentimenti, come dimostra il rifiuto di graziare Diddy, nonostante la sua supplica scritta a mano. Questa scelta evidenzia il carattere deciso e, a volte, inflessibile dell’ex presidente, che sembra mantenere il suo risentimento anche di fronte a richieste personali. Un dettaglio che si inserisce nel quadro del suo atteggiamento politico e personale.

Una cosa, in questa prima settimana del 2026, l'abbiamo definitivamente capita: da buon Gemelli, Donald Trump è bravissimo a serbare rancore. Proprio per questo motivo, Sean "Diddy" Combs non dovrebbe aspettarsi di ricevere la grazia da lui. Questa settimana, il presidente ha rivelato in un'intervista al New York Times di non avere la minima intenzione di graziare il rapper, che sta scontando una condanna a cinquanta mesi di carcere dopo essere stato condannato per reati federali di prostituzione. Trump ha rivelato che Diddy gli avrebbe inviato una lettera scritta a mano per chiedere la grazia, ma di non star prendendo in considerazione la richiesta.

Usa, Trump: "Difficile" concedere grazia a Diddy perché rapper è "molto ostile" nei suoi confronti - Donald Trump ha dichiarato che sarebbe "difficile" concedere la grazia al magnate del rap Sean 'Diddy' Combs, che pare sia stato "molto ostile" nei suoi confronti quando si è candidato alla presidenza ... it.euronews.com

