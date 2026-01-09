Don Matteo 15 Cecchini sta per lasciare Diletta Leotta rovina i piani | anticipazioni

Nella quindicesima stagione di Don Matteo, Cecchini si appresta a lasciare il ruolo, suscitando interesse tra i fan. Tuttavia, Diletta Leotta interviene modificando i piani originali. Questa nuova stagione si distingue per eventi inaspettati e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Di seguito, le anticipazioni sulla prima puntata e le novità in arrivo.

Don Matteo è tornato con la quindicesima stagione ed è già un trionfo. Nella prima puntata succede già di tutto. Il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, è al centro di un grandissimo equivoco che mette a serio rischio il posto di lavoro. Ci sta davvero per lasciare? Intanto, è già arrivata la sua sostituta, la marescialla Caterina Provvedi (Irene Giancontieri). Mentre Don Massimo, ossia Raoul Bova, è sempre accanto a chi ha più bisogno e ovviamente è sempre lui che risolve i gialli più intricati. Don Matteo 15, il debutto è un trionfo. La prima puntata di Don Matteo 15 è andata in onda giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1 ed è stata un trionfo. 🔗 Leggi su Dilei.it

