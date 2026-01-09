Domenica | Scarpinata di’ granocchio

Domenica 11 gennaio torna la "Scarpinata di’ granocchio", un evento sportivo ormai giunto alla 37esima edizione, organizzato dal Circolino Arci di San Niccolò con la Podistica Aglianese sotto l’egida dell’Uisp-Sport per tutti, Comitato di Pistoia Atletica leggera. Con una punta di orgoglio, gli organizzatori sottolineano come questa gara sia diventata nel tempo un evento sportivo di riferimento per la comunità aglianese e non solo, capace di richiamare un pubblico vasto e variegato, tra cui molti appartenenti a diverse società sportive provenienti da tutta la Toscana e oltre. La corsa deve il suo curioso nome al percorso originario che un tempo attraversava un habitat ideale per i ‘granocchi’ come vengono chiamate in Toscana le comuni rane, protagoniste anche del momento convivale che seguiva la gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

