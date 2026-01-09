Domenica i presepi viventi in una rappresentazione straordinaria

Domenica 11 gennaio, a Le Ville, si terrà una rappresentazione straordinaria del presepe vivente. Dopo le cancellazioni dovute al maltempo nelle date precedenti, gli organizzatori hanno deciso di proporre nuovamente questa tradizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un momento di cultura e spiritualità nel rispetto delle normative vigenti. L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire una tradizione natalizia in un contesto autentico e suggestivo.

VALTIBERINA Dopo aver annullato per il maltempo le tre uscite previste il 1°, il 4 e il 6 gennaio, gli organizzatori del presepe vivente di Le Ville hanno deciso di allestire una rappresentazione straordinaria per domenica 11 gennaio. La decisione è stata ufficializzata in serata dal comitato direttivo della Associazione Venite Adoremus. Appuntamento quindi dalle 17.30 di domenica. Stessa musica a Gricignano di Sansepolcro, dove l'organizzazione è in mano alla Pro Loco della frazione. Anche in questo caso, le avverse condizioni meteorologiche avevano fatto rinviare gli appuntamenti del 1° e del 4 gennaio, quindi ci si riproverà domenica, semprechè la pioggia (o addirittura la neve) non si mettano di mezzo.

